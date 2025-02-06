快訊

緬甸詐騙營春晚影片瘋傳 性感女跳辣舞表演「APT」全場high爆

災難性國安！CIA非機密電郵曝光「試用期員工清單」 恐遭鎖定目標

寒流明報到！全台越晚越冷 9縣市低溫特報恐探10度以下

遠東紡織廠6年5次火警 王婉諭轟「竹縣無作為」消防局這樣說

中央社／ 新竹縣6日電
新竹縣遠東新世紀紡織廠棉6場北廠房今晨發生道生油洩漏造成氣爆。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣遠東新世紀紡織廠棉6場北廠房今晨發生道生油洩漏造成氣爆。圖／新竹縣消防局提供

新竹縣新埔遠東新世紀化學纖維總廠氣爆造成2死19傷，時代力量黨主席王婉諭今天說，此廠區過去6年內發生5次火警，質疑竹縣府消防安全稽查有問題，竹縣消防局說，消防安全檢查皆依規進行。

新竹縣消防局發布訊息指出，今天近凌晨3時獲報在新埔鎮遠東新世紀（棉六場北廠）發生工廠火警，現場火舌竄出，消防局派遣共29車60人前往搶救，火勢熄滅，已知造成2死19傷。

王婉諭今天在臉書發文指出，依據竹縣消防局公開資料可知，過去6年內，此廠房發生5次火災，前4次分別在2019年1月是戶外儲槽起火燃燒，2020年9月發生熱煤油洩漏後有火警，2022年3月機械故障失火，2024年11月排氣風車故障引火警。

王婉諭說，在基本安全管理明顯有問題的廠房，竹縣府卻無作為，質疑新竹縣政府消防安全稽查到底怎麼做的。

新竹縣消防局提供資料指出，廠區消防安全管理部分，被列管屬高度危險工作場所等，在消防安全設備設置情形，包含有室內消防栓設備、火警自動警報設備等。

消防局表示，消防安全檢查情形，最近1次的安全檢查設備於去年9月6日進行，檢查符合規定，另在去年11月26日辦理113年度消防安全設備檢修申報為合格。

消防局說，廠區所設置的公共危險物品，在1樓有鍋爐、熱煤油等機器，2樓有乙二醇共3槽，3樓有熱煤油聚合物，4樓為聚合物熱煤油等，去年4月26日檢查結果符合規定。

消防局表示，對於此案消防安全設備，在火警自動警報設備有動作，並有啟動自衛消防編組人員；另此次火災原因調查釐清中。

新竹 氣爆 火災 王婉諭 遠東紡織廠

延伸閱讀

宣布爭取連任黨主席 王婉諭：台灣社會依然需要時力

四叉貓爆料欠稅9年 立委林思銘嗆違反個資…是前助理欠燃料費

王婉諭質疑吳春城「壯世代」用意 家人掛名公司踩紅線

藍白刪939億 王婉諭：「先砍再說」侵蝕委員會中心主義

相關新聞

遠東紡織廠爆炸釀2死 家屬怒「不要撇清責任」：哪有一開門就氣爆

新竹縣遠東新世紀紡織廠棉6場北廠房今晨發生道生油洩漏造成氣爆，導致2死14輕重傷慘劇；檢警今天中午分別前往新竹市殯及台大...

新竹遠東紡織廠氣爆炸飛鐵捲門 員工嘆：損壞程度建廠以來最嚴重

新竹縣遠東新世紀化學纖維總廠北廠區棉六廠今晨發生道生油洩漏造成氣爆，造成2死2命危17人輕重傷。爆炸前蔡姓班主管聽聞警報...

遠東紡織廠6年5次火警 王婉諭轟「竹縣無作為」消防局這樣說

新竹縣新埔遠東新世紀化學纖維總廠氣爆造成2死19傷，時代力量黨主席王婉諭今天說，此廠區過去6年內發生5次火警，質疑竹縣府...

竹縣遠東化纖廠火警 竹市啟動空汙監測機制

新竹縣遠東化纖廠今發生鍋爐爆炸火警案，新竹市環保局於接獲通報，立即確認轄內空氣品質微型感測器監測讀值。環保局指出，現場風...

竹縣遠東紡織廠氣爆 燃燒面積一千平方公尺損失1500萬

新竹縣遠東新世紀紡織廠棉6場北廠房今凌晨發生道生油洩漏造成氣爆，造成2死2命危17人輕重傷，新竹縣消防局指出，火勢今天中...

遠東新世紀新埔化纖廠氣爆 2傷者轉送林口長庚治療

遠東新世紀公司新埔化纖廠今晨近3時，因聚酯棉廠房保溫管路洩漏發生氣爆事故，造成2名本國籍員工死亡、19名員工輕重傷分別送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。