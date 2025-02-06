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竹縣遠東化纖廠火警 竹市啟動空汙監測機制

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹縣遠東新世紀紡織廠棉6場北廠房今凌晨發生道生油洩漏造成氣爆，造成2死2命危17人輕重傷。圖/新竹縣消防局提供
新竹縣遠東新世紀紡織廠棉6場北廠房今凌晨發生道生油洩漏造成氣爆，造成2死2命危17人輕重傷。圖/新竹縣消防局提供

新竹縣遠東化纖廠今發生鍋爐爆炸火警案，新竹市環保局於接獲通報，立即確認轄內空氣品質微型感測器監測讀值。環保局指出，現場風向為東北風，竹市北區與香山區為受影響範圍，經查受影響範圍感測器細懸浮微粒(PM2.5)濃度，於凌晨3點58分左右略為升高，目前已恢復環境背景濃度，因仍維持東北風，火災空汙仍有影響竹市的可能性。

環保局說，為維護敏弱族群健康，提醒北區及香山區民眾，緊閉家中門窗、減少外出，若需前往火災現場附近，也請做好自身防護佩帶口罩，環保局將持續為民把關空氣品質狀況。

環保局表示，因今日大環境吹偏東北風，竹市北區及香山區位於下風，化纖廠火警發生後，影響期間為清晨3點58分起，PM2.5略為上升至18-35微克/立方公尺（背景濃度微5-10微克/立方公尺），影響時程約1小時，未達應變啟動門檻，故持續監測關注空氣品質變化情形。上午10點20分，接獲竹縣消防局通報火警大致撲滅，PM2.5濃度隨火勢控制已下降至正常範圍。

環保局說明，竹市自2018年起於轄內陸續布建300台空氣品質微型感測器，監測項目包括溫度、濕度、懸浮微粒(PM10)及細懸浮微粒濃度等，每1分鐘即時更新1次數據，進行空氣汙染資料蒐集分析與空氣汙即時告警，為民眾把關空氣品質。

並於2023年訂定臨時性空氣汙染事件應變流程，以因應竹市或鄰近縣市火警導致的突發性空氣汙染事件。2023年迄今已因應突發性空氣汙染事件共計10件次，即時發揮關鍵示警作用，將火災影響降至最低。

環保局提醒，空氣品質的良窳與民眾的健康密切相關，若想瞭解所在位置空氣品質，可透過竹市空氣品質即時監測網( https://hsinchuiot.ezweb.ib.com.tw/ )查詢。

新竹 爆炸 遠東紡織廠

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