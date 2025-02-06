竹縣遠東紡織廠氣爆 燃燒面積一千平方公尺損失1500萬
新竹縣遠東新世紀紡織廠棉6場北廠房今凌晨發生道生油洩漏造成氣爆，造成2死2命危17人輕重傷，新竹縣消防局指出，火勢今天中午12點03分完全熄滅，初步調查，燃燒面積1000平方公尺及損失金額約1500萬元；不過，據了解，由於現場是設備廠房，氣爆也造成機具毀損，損失金額可能比1500萬元還多。
消防局表示，新埔鎮遠東新世紀（重九廠、棉六廠及絲七廠）工廠火警案共出6水線搶救，火勢於今天中午12點03分完全熄滅，燃燒面積1000平方公尺及損失金額約1500萬，本案歷時10小時，共出動消防員82名，消防各式車輛36輛及消防機器人1具，空拍機3台，義消14名。
消防局表示，今天凌晨2點53分接獲通報，新埔鎮遠東新世紀紡織廠棉六場北廠發生工廠火警，現場有火舌竄出，立刻派遣人車趕往現場，並通報火調人員、110、毒災應變隊及環保局，火勢於3點15分控制。
遠東表示，目前棉6場全面停工，救災告一段落北廠區會先停工全面機具總體檢，結束後連同南廠區再總體檢。
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