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遠東新世紀新埔化纖廠氣爆 2傷者轉送林口長庚治療
遠東新世紀公司新埔化纖廠今晨近3時，因聚酯棉廠房保溫管路洩漏發生氣爆事故，造成2名本國籍員工死亡、19名員工輕重傷分別送醫急救，受傷員工中，2名分別為本國籍女員工和外籍男移工，因全身大面積燒燙傷轉送林口長庚醫院，院方表示傷者仍在治療中。
據悉，本國籍61歲黃姓女員工全身有80％大面積二至三度燒燙傷，另名外籍37歲男員工全身受有60％燒燙傷，由於2人傷勢嚴重，已由地區醫院轉送林口長庚醫院燒燙傷中心救治，至於傷者詳細情況由於涉及患者隱私，院方不願透露。
新竹縣消防局表示，今天凌晨2點53分接獲通報，新埔鎮遠東新世紀紡織廠棉六場北廠發生工廠火警，現場有火舌竄出，消防局派遣29車60人前往搶救，並通報火調人員、110、毒災應變隊及環保局。
據了解，棉六場北廠氣爆發生當下，劇烈的爆炸威力強大，當場將廠房機具及天花板炸毀，輕鋼架散落一地，也有多名工作人員被倒塌的鋼架壓住受困。其中1名員工當場傷重死亡，另有1人命危送醫不治、5人重傷、14名工人輕傷，詳細爆炸原因仍待火調人員釐清。
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