遠東紡織「道生油」洩漏釀氣爆 化工專家點出3關鍵

新竹縣遠東新世紀紡織廠棉6場北廠房今凌晨發生道生油洩漏造成氣爆，造成2死2命危17人輕重傷，據了解，廠區道生油洩漏釀災不是第一次。專家指出，道生油具有高度可燃性和強烈臭味，遠紡釀嚴重死傷，顯見工安管理出現很大問題，並提出3關鍵油品是否變質、接口是否有定檢、是否有防爆應變等，都涉及人為疏失。

勞動部職安署副署長萬榮富今天到場了解，初步說明不排除是工廠道生熱媒油管線因時間問題腐蝕或劣化，導致道生油外洩。另依據新竹縣環保局過去裁罰紀錄洋洋灑灑，有4起與道生油洩漏有關，未料今天事故釀嚴重死傷，有工程師當場被炸死。

桃園市龍華科技大學半導體工程系副教授許秀菱是國立中央大學化工與材料工程所博士，專長研究領域有化工熱力學、工業安全管理等，今天獲悉遠東新世紀紡織廠氣爆事故，也關切相關情形。

許秀菱說，道生油是一種熱媒，主要成分是聯苯與聯苯醚的混合物，英文名為DIPHENYL ETHER（WITH 26.5% BIPHENYL）。它在化纖業中用於維持管路的高溫狀態，以便進行熔漿高壓射出成形。道生油具有高度可燃性和強烈臭味，在運輸時溫度可達300至320攝氏，是一種危險可燃物品。

道生油具可燃性，遇明火、高溫、強氧化劑可燃，相當危險。運輸方式必須維持在包裝完整、輕裝輕放，且要在庫房通風、遠離明火、高溫、與氧化劑分開存放，如果燃燒可用泡沫、二氧化碳、乾粉、砂土進行滅火。

「事故涉及人為疏失，現場緊急應變也恐怕有很大問題。」許秀菱認為，今天遠東新世紀紡織廠發生道生油洩漏事件，導致氣爆造成人員傷亡，且過去也發生過幾次類似的問題。顯見在工安管理上出現很大的問題。事故的發生除了人力不足、設備老舊，尤其落實安全衛生的管理更重要。

許秀菱強調，從安全衛生管理部分來看，有三大必須釐清的問題，包含要固定追蹤油品品質是否變質、各個接口處定期檢查是否有洩漏疑慮（定期巡檢）、是否有防爆的機制及緊急應變的措施，後續需要釐清是否有相關缺失，並確實改善避免事故重演。