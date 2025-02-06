遠東紡織廠爆炸釀2死 家屬怒「不要撇清責任」：哪有一開門就氣爆

新竹縣遠東新世紀紡織廠棉6場北廠房今晨發生道生油洩漏造成氣爆，導致2死14輕重傷慘劇；檢警今天中午分別前往新竹市殯及台大分院進行相驗，蔡姓死者家屬暴氣「哪有一開門就氣爆，廠方不要撇清責任」。

據了解，這起事件死亡的兩人均是現場工程師，分別為35歲蔡姓男子及43歲張姓男子，其中蔡男臟器外露，已無生命跡象，未送醫；張男傷重無生命跡象，經送往台大新竹分院急救後仍宣告不治。

蔡男姑姑氣說，一早接到的訊息都是透過電視新聞報導，她質疑哪有一開門就氣爆，將人炸死，請廠方不要撇清工安責任。在等候檢察官偵詢期間，蔡妻入內看丈夫最後一面出來，當場淚崩，她對媒體表達目前不方便對外回應任何問題。

其大伯則說，姪子很小就跟他們一起生活，很乖很懂事，功課也不用他們擔心，在台北科大讀完化工碩士，一出社會就進入該廠工作，9年來都很平安順利，沒想到早上6點多接到姪媳電話通知噩耗。「很難接受他就這樣走了！」他說，姪媳在新竹科學園區工作，兩夫妻育有2女，年紀很小都還在念幼兒園，母女3人以後該如何是好。

檢警中午分別前往新竹市立殯儀館及台大新竹分院相驗遺體，家屬對於死因暫無意見，至於釀禍原因及責任則低調不願回應。