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環保局裁罰逾307萬...道生油就外洩4次 遠東紡織爆炸釀死傷建廠首見

聯合報／ 記者郭政芬王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣遠東新世紀紡織廠棉6場北廠房今晨發生道生油洩漏造成氣爆。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣遠東新世紀紡織廠棉6場北廠房今晨發生道生油洩漏造成氣爆。圖／新竹縣消防局提供

新竹縣遠東新世紀紡織廠棉6場北廠房今凌晨發生道生油洩漏造成氣爆，造成2死2命危17人輕重傷，回顧過去遠東紡織廠10年來包含固定、移動空汙、水汙及營建工程所致空汙、水汙，共遭新竹縣環保局裁罰23件，總罰鍰逾370萬元。

遠東新今天早上10點多再度發重訊，表示廠房及設備損失尚在估計中，發生事故的聚合設備目前日產160噸，對生產營運無重大影響；不過，勞動部職安署副署長萬榮富到場受訪表示，目前會依職安法要求廠商勒令停工，且停工沒有期限，一定要達到安全為止。

萬榮富表示，這起事故不排除是工廠道生熱媒油管線因時間問題導致腐蝕或劣化，導致道生油外洩。

回顧遠東新遭環保局裁罰的22件中，與道生油洩漏有關的就有4件，包括2010年冷卻水池混入道生油、2014年7月輸送管線法蘭破裂、2019年鍋爐異常以及2020年水媒漿鍋爐區所屬幫浦軸封故障。

其中2020年9月道生油氣外洩，大量苯基化合物隨氣流擴散新竹、苗栗地區，造成民眾紛紛反映味道噁心，甚至感到身體不適，晚間9點後更發生大火。

中國醫藥大學新竹醫院急診室主任、急診醫學毒藥物委員游俊豪當時受訪時也指出，化學合成物在燃燒時會產生大量對人體有害的物質，尤其是碳氫化合物，初期吸入會導致腦部受影響，民眾會因此感到頭暈、噁心，而且化合物對於呼吸道也具有刺激性，產生咳嗽、甚至是對眼睛黏膜的刺激，出現身體不適都建議立刻就醫。

不過過去道生油洩漏都沒有發生過重大人員傷亡，今天因道生油洩露造成爆炸，甚至釀成2死2命危17人輕重傷，是建廠以來首次發生。

新竹縣遠東新世紀紡織廠棉6場北廠房今晨發生道生油洩漏造成氣爆。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣遠東新世紀紡織廠棉6場北廠房今晨發生道生油洩漏造成氣爆。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣遠東新世紀紡織廠棉6場北廠房今晨發生道生油洩漏造成氣爆。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣遠東新世紀紡織廠棉6場北廠房今晨發生道生油洩漏造成氣爆。圖／新竹縣消防局提供

新竹 爆炸 遠東紡織廠

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