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新竹氣爆釀重大傷亡 消防專家：熱媒油選用及管線巡檢均是關鍵

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
新竹縣遠東新世紀紡織廠棉6場北廠房今凌晨發生道生油洩漏造成氣爆，導致2死14輕重傷慘劇。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣遠東新世紀紡織廠棉6場北廠房今凌晨發生道生油洩漏造成氣爆，導致2死14輕重傷慘劇。圖／新竹縣消防局提供

新竹縣新埔鎮遠東新世紀紡織廠棉六場北廠今天凌晨疑鍋爐爆炸引發大火，造成2死14人受傷，根據媒體報導遠東紡織廠6年內已發生過5場火警，彰化縣大葉大學消防專家周中祺表示，一般有鍋爐設施的廠房在熱媒油的選用和管線的巡檢尤其重要，加強維護保養設施是避免災害的關鍵。

大葉大學消防安全學士學位學程主任周中祺副教授表示，設有鍋爐的廠房在熱媒油的選用很重要，熱煤油鍋爐工作溫極限大多在攝氏300到320度 ，應選擇較高的閃火點和較好抗氧化性的熱媒油，都能降低火災發生；還有防爆排氣閥設置也很重要，設施的管線路徑通常會有管路間的接頭及設備與閥組件的接頭止洩裝置更是關鍵，鍋爐設備也會有過熱保護裝置，在溫度異常和壓力異常時都要能提醒預警，但都必須透過定期維護保養及自動化偵測預警，才能確保都能正常發揮保護機制。

周中祺說，而廠房也要保持能正常通風換氣的環境，一旦發生漏氣等狀況，至少能通風，不會在短時間內蓄積高濃度可燃性氣體，讓員工應變不及。

人員的定期教育訓練也很重要，要能真正落實安全管理守則，最重要的是保護預警裝置要更精準，才可讓人員提早接收到異常狀況，提早應變，避免一發現異狀，已是不可收拾的局面。

新竹 爆炸 遠東紡織廠

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