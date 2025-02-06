遠紡新埔廠氣爆2死19傷 職安署：初判熱煤油洩漏 已勒令停工

位於新竹縣新埔鎮的遠東新世紀化學纖維總廠今凌晨鍋爐爆炸，釀2名台灣籍員工死亡、19人受傷（本國籍7人、外國籍12人）。勞動部職安署第一時間已指派人員到場檢查，已依法勒令停工，初判是因熱煤油洩漏後引起火災爆炸，但實際發生原因還須洽消防單位合作檢查及鑑定，後續將視檢查結果，依職業安全衛生法予以處分。

職安署表示，今第一時間副署長、北區職業安全衛生中心主任率同仁到場檢查，且為避免災害擴大，已依法勒令停工，本案初判係熱煤油洩漏後引起火災爆炸，但實際發生原因，將進一步洽消防單位合作檢查及鑑定，後續將視檢查結果，依職業安全衛生法予以處分。

職安署說，經查21名罹災勞工均有投保勞工保險及職業災害保險，職安署將要求事業單位儘速處理後續職業災害補償及賠償等相關事宜，並通知新竹縣政府勞工處就職業災害勞工提供個案主動服務及家庭支持等服務，也已洽請勞動力發展署協助辦理外籍移工職災慰助。