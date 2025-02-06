遠東化纖為何爆炸？職安署：初判為熱煤油洩漏 依法勒今停工

新竹縣遠東新世紀紡織廠棉6場北廠房今晨發生道生油洩漏造成氣爆，導致2死14輕重傷慘劇，其中，有4名傷者送竹北市東元醫院，其中兩人因燒傷面積較嚴重超過身體60%，已轉送林口長庚醫院，另兩名傷者一名為本國籍傷者，臉部被玻璃碎片噴濺，多處撕裂傷，已安排住院，另一名外籍移工身體有多處燒傷，但意識清楚，能與醫師對話還原當時驚險情況，強調「很燙，很痛」。

2025-02-06 11:20