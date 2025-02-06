遠東紡織廠疑熱媒管腐蝕釀重大死傷 職安署：勒令停工無期限

新竹縣遠東新世紀紡織廠棉6場北廠房今晨發生道生油洩漏造成氣爆，造成2死14輕重傷，遠東新今天早上10點多再度發重訊，表示廠房及設備損失尚在估計中，發生事故的聚合設備目前日產160噸，對生產營運無重大影響；不過，勞動部職安署副署長萬榮富到場受訪表示，目前會依職安法要求廠商勒令停工，且停工沒有期限，一定要達到安全為止。

萬榮富表示，這起事件首先是棉6場北廠房忽然火警警報大響，之後中控室發現異常，趕緊通知廠內員工前往浦室確認並緊急應變，也是因此召集的員工人數較多，不料處理時卻發生爆炸，這起事故不排除是工廠道生熱媒油管線因時間問題導致腐蝕或劣化，加上道生熱媒油操作溫度達285度以上，溫度很高，但爆炸原因與起火點仍要待消防調查釐清，目前首要處理的是停工，後續除找出事發原因，也會依法開罰。

遠東新重訊聲明，發生緣由是聚酯棉廠房保溫管路洩漏發生氣爆事件，在今天凌晨2點53分發生氣爆事件，立即通報消防隊進廠協助，火勢於3點半左右撲滅，詳細起火原因仍待調查中，目前21人送往附近醫院救治，已知有2人死亡、5人重傷及14人輕傷。廠房及設備損失尚在估計中，發生事故的聚合設備目前日產160噸，對生產營運無重大影響。本公司財產有投保全險，對財務業務無重大影響。