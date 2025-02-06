竹縣遠東紡織廠氣爆 受傷移工顫抖回憶：很燙、很痛

新竹縣遠東新世紀紡織廠棉6場北廠房今晨發生道生油洩漏造成氣爆，導致2死14輕重傷慘劇，其中，有4名傷者送竹北市東元醫院，其中兩人因燒傷面積較嚴重超過身體60%，已轉送林口長庚醫院，另兩名傷者一名為本國籍傷者，臉部被玻璃碎片噴濺，多處撕裂傷，已安排住院，另一名外籍移工身體有多處燒傷，但意識清楚，能與醫師對話還原當時驚險情況，強調「很燙，很痛」。

受傷的外籍移工回想事發當下聲音仍顫抖不指，面對醫師提問問診無法完全說清楚，只能勉強回應，他提到，當時就是一團火燒起來，火勢很猛，聲音很大，完全來不及反應，只能和大家一起往外逃，但身體還是被燒到，他很燙，很痛。

經查，原本送往東元醫院的燒傷者有4人，其中2人包括一名外籍移工因燒傷面積較大，已轉送林口長庚醫院，當中包括61歲、年資20多年的黃姓女技術員，全身80%2-3度燒燙傷；其餘兩人包括一名本籍傷者因臉部腫脹及撕裂傷已住院救治，另1名外籍移工則在急診室留院觀察。