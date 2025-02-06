遠東新世紀紡織廠大火2死14傷 竹檢啟動調查釐清爆炸事故肇因

新竹縣遠東新世紀紡織廠棉6場北廠房今晨發生道生油洩漏造成氣爆，導致2死14輕重傷慘劇，新竹地檢署已指派專責檢察官支援，待救災告一段落後，消防及刑事專業鑑識人員會進入事故現場，詳細調查與蒐證，全面釐清並深入調查爆炸事故肇因。

新竹地檢署表示，檢察長陳松吉接獲通報後高度重視，立即指示主任檢察官邱志平、蔡宜臻及檢察官周文如，與新竹縣政府警察局新埔分局、犯罪被害人保護協會新竹分會保持緊密聯繫，隨時掌握救災最新狀況，並在確保消防救災、救人優先的前提下，即時啟動應變機制。

新竹地檢署目前已指派專責檢察官支援，所有法醫與應變車輛均待命，依據第一線救災狀況，在不影響救援、救災工作之前提下，隨時準備出發相驗，確保「即報即驗」，妥善迅速處理相驗

針對事故原因調查部分，為釐清事故原因，由邱志平、周文如指揮，將待救災告一段落後，指派消防及刑事專業鑑識人員進入事故現場，詳細調查與蒐證，全面釐清並深入調查爆炸事故肇因。

新竹地檢署說，案件發生後，啟動犯罪被害人保護機制，由蔡宜臻協助犯罪被害人保護協會新竹分會同步啟動「一路相伴」服務，為被害者及其家屬提供醫療、法律協助與心理輔導，全力陪伴受害者及其家屬渡過難關。將持續密切關注救災進度，確保司法調查順利進行，並提供受害者全面支持與協助。