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影／遠東紡織廠爆炸2死 資深老員工「無法想像」...懷疑有兩缺失

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰郭政芬／新竹即時報導
勞動黨新竹縣議員羅美文曾經是遠東18年資深員工，他表示，道生油曾經洩漏很多次，但鍋爐爆炸是第一次發生，他質疑人力不足訓練不夠以及機具老舊，才會導致爆炸發生。記者黃羿馨／攝影
勞動黨新竹縣議員羅美文曾經是遠東18年資深員工，他表示，道生油曾經洩漏很多次，但鍋爐爆炸是第一次發生，他質疑人力不足訓練不夠以及機具老舊，才會導致爆炸發生。記者黃羿馨／攝影

新竹縣遠東新世紀紡織廠棉6場北廠房今晨發生道生油洩漏造成氣爆，導致2死14輕重傷慘劇，勞動黨新竹縣議員羅美文曾經是遠東18年資深員工，他表示，道生油曾經洩漏很多次，但鍋爐爆炸是第一次發生，他質疑人力不足訓練不夠以及機具老舊，才會導致爆炸發生。

羅美文是遠東的老員工，民國62年就進入工作，他表示遠東化纖今天發生此事，非常難過和意外，這幾年的人力精簡太厲害，資深員工許多都退休了，到底工廠設備有否汰舊換新，訓練是否足夠，他認為此事要深究。「發生這種事情，非常不應該，鍋爐是非常危險的場所，內部有許多警報器和預警設施，怎麼會發生爆炸，他無法想像。」

羅美文指出，遠東新世紀紡織廠以往是採四班三輪，其中夜班要等到隔天的12點才會下班，而今天早上8點下班的，會等到明天晚上12點才會上班，但現在是早中夜的三班制，休息不足，可能是原因之一。

此外，他也懷疑當下氣壓有異常、阻塞，超壓情況下警報器將鳴響，但員工無法趕上去做調整與應變，表示訓練有所不足。此外，這是一家老舊的工廠，民國60年就開始量產，以往就多次發生道生油外洩的狀況，道生油是種熱媒，味道很臭，主要是靠道生來保持管路熱，因為化纖業都是靠熔漿高壓射出成形。

對此，遠東化纖回應，勞基法規定工作不得超過8小時，就已經改成三班制，都完全尊重勞基法時數，夜班上完就休假，中班轉早班時，中班完畢都會休息。以前夜班轉中班，勞基法說要隔11小時後，都遵照勞基法規定。

羅美文強調，遠東化纖在台灣的工廠中，管理制度是最優秀的，年終獎金的分紅是15%，也是最早縮短工時和調薪、加班費等，勞動條件最早實施，也是號稱台灣最大民營公司的公營事業。他們的夫妻、父母、子女都會進入遠東化纖，因為制度保障員工，且勞資利益相結合，公司賺得多，分得也多。

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