竹縣遠東紡織廠氣爆 環保局建議居民「盡量待室內」

新竹縣遠東新世紀紡織廠棉6場北廠房今晨發生道生油洩漏造成氣爆，導致2死14輕重傷慘劇；新竹縣環保局長蕭宏杰指出，9點10分在遠東紡織廠起火點下風處檢測揮發性有機物為3.13ppm略高大氣背景濃度，9點50分檢測為1.57ppm，顯示空品狀況逐漸好轉，建議居民在此狀況下盡量待在室內，外出時佩戴口罩以避免不適。

蕭宏杰說，不能這樣斷定民眾直接吸入揮發性有機物會危害身體健康，但聞了一定會不舒服，因為消防局還在滅火，可能還是會有一些讓人不適的氣體產生。在這個狀況下，民眾若沒必要，建議待在室內。如果一定要出來，請做好自身的保護，戴口罩。

蕭宏杰說，經分析，這個揮發性有機物比較複雜，稍微像油漆。如果遇到高溫，本身也會產生一些物質，沒辦法做很精確的分析。一般揮發性有機物的定義就是它在正常加氣壓力下還是會揮發。