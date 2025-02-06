遠紡廠凌晨鍋爐爆炸 竹北傳陣陣焦臭味 縣府速發空品通報
新竹縣新埔鎮遠東新世紀紡織廠棉六場北廠，今天凌晨2時許疑似鍋爐爆炸引發大火，由於爆炸威力猛烈，導致嚴重傷亡，並傳出異味，鄰近的竹北市民聞到臭味，新竹縣政府今天早上發出即時空品通報，指出受影響地區為竹北市、新竹市北區、香山區，呼籲下風處民眾盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出。
今天一早竹北傳出充滿塑膠燒起來的味道，民眾議論紛紛，新竹縣新埔鎮文山里里長錢育均表示，遠東新世紀紡織廠發生火災，目前因為風勢往河邊走，里內比較沒有臭味，但若是東北季風來臨時，對於里內影響就很大。
新竹縣政府表示，目前持續救災中，但下風處區域可能產生異味。可能受影響區域 ：新竹縣竹北市：東興里、十興里、鹿場里、斗崙里、水源里、前溪里等區域。新竹市：北區、香山區。
提醒位於下風處區域本縣及新竹市之民眾，盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出，如需外出，請戴好口罩，敏感族群請多加注意防護。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言