遠紡廠凌晨鍋爐爆炸 竹北傳陣陣焦臭味 縣府速發空品通報

新竹縣新埔鎮遠東新世紀紡織廠棉六場北廠，今天凌晨2時許疑似鍋爐爆炸引發大火，由於爆炸威力猛烈，導致嚴重傷亡，並傳出異味，鄰近的竹北市民聞到臭味，新竹縣政府今天早上發出即時空品通報，指出受影響地區為竹北市、新竹市北區、香山區，呼籲下風處民眾盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出。

今天一早竹北傳出充滿塑膠燒起來的味道，民眾議論紛紛，新竹縣新埔鎮文山里里長錢育均表示，遠東新世紀紡織廠發生火災，目前因為風勢往河邊走，里內比較沒有臭味，但若是東北季風來臨時，對於里內影響就很大。

新竹縣政府表示，目前持續救災中，但下風處區域可能產生異味。可能受影響區域 ：新竹縣竹北市：東興里、十興里、鹿場里、斗崙里、水源里、前溪里等區域。新竹市：北區、香山區。