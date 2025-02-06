遠東新：發生事故為聚合設備、日產能160噸 對營運無重大影響
遠東新（1402）6日上午透過重大訊息公告說明新埔化纖廠火災事件。公司表示，聚酯棉廠房保溫管路洩漏發生氣爆事件，發生事故的聚合設備目前日產160噸，對生產營運無重大影響。因公司財產有投保全險，因此對財務業務無重大影響。
遠東新表示，新埔廠今日凌晨2點53分發生氣爆事件，立即通報消防隊進廠協助，火勢於3點半左右撲滅，詳細起火原因仍待調查中，目前21人送往附近醫院進行救治，已知有2人死亡、5人重傷及14人輕傷，廠房及設備損失尚在估計中，發生事故的聚合設備目前日產160噸，對生產營運無重大影響。本公司財產有投保全險，對財務業務無重大影響。
遠東新強調，將竭力協助死亡員工家屬做好相關撫卹及善後工作，對於受傷員工全力進行救治及照顧，若有進一步消息再向大家說明，造成社會不安向民眾致歉。
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