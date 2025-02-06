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竹縣遠東紡織廠氣爆前突傳警報 當班主管一開門察看就遭炸死
新竹縣遠東新世紀紡織廠棉6場北廠房今晨發生道生油洩漏造成氣爆，導致2死14輕重傷慘劇；遠東新世紀股份有限公司事業關係室資深經理陳金新受訪指出，這次事發工廠是1994年設立的新廠，是棟7層樓建物，主要生產聚脂棉，因今天凌晨3點左右突發警報，當班主管蔡男前往察看，不料一開門洩漏熱媒蒸氣濃度很高就突然氣爆，當場身亡。
陳金新指出，事發地點是一個設備廠房，並未有很多易燃物，而是管路中有一種溫度較高的物質，工廠主要是用熱煤去加熱其他東西。道生油洩漏當下尚未爆炸，仍有員工在工作，後來爆炸造成火警也都有發報。
陳金新表示，公司都有幫每位員工辦理團體保險，也會全力撫卹，協助傷者和家屬度過難關。
經查，這起事件死亡的兩人分別為蔡姓男子，35歲，臟器外露，已無生命跡象，未送醫。張姓男子，43歲；蔡男有近9年資歷，是現場工程師，升上去班主管。張姓男子4年資歷，也是現場工程師。
消防局表示，今天凌晨2點53分接獲通報，新埔鎮遠東新世紀紡織廠棉六場北廠發生工廠火警，現場有火舌竄出，共派遣35車73人趕往現場，並通報火調人員、110、毒災應變隊及環保局，火勢於3點15分控制。
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