竹縣遠東紡織廠爆炸起火 楊文科曝氣爆原因：道生油洩漏

新竹縣遠東新世紀棉六場北廠房今晨發生疑似鍋爐爆炸後的大火，造成2死14輕重傷慘劇；新竹縣長楊文科稍早赴現場受訪，他說，初步判斷這起事件的起因是道生油洩漏造成氣爆，遠東紡織廠預計會於今天9點在證券界發出重大訊息。

楊文科說，這起災情十分嚴重，傷者目前都送醫救治，事故現場位於廠房一樓，初步判斷是道生油洩漏造成氣爆，詳細原因正在調查，遠東紡織廠平常非常注重維護設備保養，縣府消防局都有做相關消防安檢，這次事故讓人感到很意外。

他說，會趕緊鑑定出事故原因，目前已啟動救助關懷傷亡者，也對徹夜未眠協助救災的警消致上敬意，呼籲所有竹縣工廠都要注重公安檢查，以免再次發生類似事故。

楊文科說，縣府特別重視遠東紡織廠消防安全檢查，今後也會加強檢查，初步得知遠紡目前尚未有停工打算。