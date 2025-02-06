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竹縣遠東紡織廠鍋爐爆炸起火 死傷名單曝光！2死者均為本國籍

竹縣遠東紡織廠爆炸起火 楊文科曝氣爆原因：道生油洩漏

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰郭政芬／新竹即時報導
新竹縣遠東新世紀棉6場北廠房今晨發生疑似鍋爐爆炸後的大火，造成2死14輕重傷慘劇；新竹縣長楊文科稍早赴現場受訪。記者黃羿馨／攝影
新竹縣遠東新世紀棉6場北廠房今晨發生疑似鍋爐爆炸後的大火，造成2死14輕重傷慘劇；新竹縣長楊文科稍早赴現場受訪。記者黃羿馨／攝影

新竹縣遠東新世紀棉六場北廠房今晨發生疑似鍋爐爆炸後的大火，造成2死14輕重傷慘劇；新竹縣長楊文科稍早赴現場受訪，他說，初步判斷這起事件的起因是道生油洩漏造成氣爆，遠東紡織廠預計會於今天9點在證券界發出重大訊息。

楊文科說，這起災情十分嚴重，傷者目前都送醫救治，事故現場位於廠房一樓，初步判斷是道生油洩漏造成氣爆，詳細原因正在調查，遠東紡織廠平常非常注重維護設備保養，縣府消防局都有做相關消防安檢，這次事故讓人感到很意外。

他說，會趕緊鑑定出事故原因，目前已啟動救助關懷傷亡者，也對徹夜未眠協助救災的警消致上敬意，呼籲所有竹縣工廠都要注重公安檢查，以免再次發生類似事故。

楊文科說，縣府特別重視遠東紡織廠消防安全檢查，今後也會加強檢查，初步得知遠紡目前尚未有停工打算。

消防局表示，今天凌晨2點53分接獲通報，新埔鎮遠東新世紀紡織廠棉六場北廠發生工廠火警，現場有火舌竄出，共派遣35車73人趕往現場，並通報火調人員、110、毒災應變隊及環保局，火勢於3點15分控制。

遠東紡織廠發生爆炸，劇烈的爆炸威力當場將廠房機具及天花板炸毀。圖／新竹縣消防局提供
遠東紡織廠發生爆炸，劇烈的爆炸威力當場將廠房機具及天花板炸毀。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣遠東新世紀棉6場北廠房今天（6日）凌晨發生疑似鍋爐爆炸後的大火，造成2死14輕重傷慘劇。記者黃羿馨／攝影
新竹縣遠東新世紀棉6場北廠房今天（6日）凌晨發生疑似鍋爐爆炸後的大火，造成2死14輕重傷慘劇。記者黃羿馨／攝影

新竹 楊文科 爆炸 紡織廠 遠東紡織廠

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