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竹縣遠東紡織廠鍋爐爆炸起火 死傷名單曝光！2死者均為本國籍

竹縣遠東紡織廠鍋爐爆炸起火 死傷名單曝光！2死者均為本國籍

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
遠東紡織廠發生爆炸，劇烈的爆炸威力當場將廠房機具及天花板炸毀。圖／新竹縣消防局提供
遠東紡織廠發生爆炸，劇烈的爆炸威力當場將廠房機具及天花板炸毀。圖／新竹縣消防局提供

新竹縣新埔鎮遠東新世紀紡織廠棉六場北廠今天凌晨2點多疑鍋爐爆炸引發大火，造成16人受傷，其中兩人死亡；對此，該事件的送醫21人死傷名單也曝光。

消防局指出，這起事件目前造成兩死，分別為蔡姓男子，35歲，臟器外露，已無生命跡象，未送醫。張姓男子，43歲，OHCA（到院前心肺功能停止），送新竹台大急救中。

黃姓女子，61歲，全身80%2-3度燒燙傷；何姓女子，54歲，燒燙傷2 度80%；溫姓男子，64歲，臉部多處玻璃割傷、流鼻血；王姓男子，40 歲，60%燒燙傷；鍾姓男子，44歲，左上胸及肩膀、右腰疼痛；覺姓男子，36歲，2度18%燒燙傷。

外籍人士部分，37歲男子，60%燒燙傷；27歲男子，全身63%二度燒燙傷；32歲男子，顏面肢體燒燙傷；26歲男子，肢體及頭部撕裂傷；25歲男子，肢體及頭部撕裂傷、頭暈；33歲男子，下腹撕裂傷，31歲男子，輕傷；28歲男子，輕傷。另有5名包含本籍和外籍男子，因換氣過度，送馬偕醫院觀察。

消防局表示，今天凌晨2點53分接獲通報，新埔鎮遠東新世紀紡織廠棉六場北廠發生工廠火警，現場有火舌竄出，共派遣35車73人趕往現場，並通報火調人員、110、毒災應變隊及環保局，火勢於3點15分控制。

據了解，棉六場北廠疑似鍋爐爆炸，劇烈的爆炸威力當場將廠房機具及天花板炸毀，輕鋼架散落一地，也有多名工作人員被倒塌的鋼架壓住受困。消防局說，這起鍋爐爆炸案造成傷亡，目前不確定是起火才爆炸，還是爆炸才起火。

遠東紡織廠指出，6日凌晨3點左右生產聚酯棉廠房（1994年建置）因保溫管路洩漏發生氣爆事件，立即通報消防隊進廠協助，詳細起火原因仍待調查中。

遠東紡織廠發生爆炸，劇烈的爆炸威力當場將廠房機具及天花板炸毀。圖／新竹縣消防局提供
遠東紡織廠發生爆炸，劇烈的爆炸威力當場將廠房機具及天花板炸毀。圖／新竹縣消防局提供
遠東紡織廠發生爆炸，劇烈的爆炸威力當場將廠房機具及天花板炸毀，輕鋼架散落一地，有多名工作人員被倒塌的鋼架壓住受困。圖／新竹縣消防局提供
遠東紡織廠發生爆炸，劇烈的爆炸威力當場將廠房機具及天花板炸毀，輕鋼架散落一地，有多名工作人員被倒塌的鋼架壓住受困。圖／新竹縣消防局提供
遠東紡織廠發生爆炸，劇烈的爆炸威力當場將廠房機具及天花板炸毀。圖／新竹縣消防局提供
遠東紡織廠發生爆炸，劇烈的爆炸威力當場將廠房機具及天花板炸毀。圖／新竹縣消防局提供
遠東紡織廠發生爆炸，劇烈的爆炸威力當場將廠房機具及天花板炸毀。圖／新竹縣消防局提供
遠東紡織廠發生爆炸，劇烈的爆炸威力當場將廠房機具及天花板炸毀。圖／新竹縣消防局提供

新竹 消防員 爆炸 紡織廠 鍋爐爆炸

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