保溫管路洩漏鍋爐爆炸2死！竹縣遠紡「造成社會不安」致歉了

新竹縣新埔鎮遠東新世紀紡織廠棉六場北廠今天凌晨2點多疑鍋爐爆炸引發大火，造成16人受傷，其中兩人死亡；對此，遠東紡織廠透過新聞稿回應，對於受傷員工將全力救治，並竭力協助家屬做好相關撫恤工作，造成社會不安向民眾致歉。

遠東紡織廠指出，6日凌晨3點左右生產聚酯棉廠房（1994年建置）因保溫管路洩漏發生氣爆事件，立即通報消防隊進廠協助，詳細起火原因仍待調查中。

目前16人受傷送往附近醫院進行救治，已知有2人死亡、14人輕重傷，其他廠房及設備損失尚在估計中，未影響其他營運單位生產。本廠對於受傷員工全力進行救治，並竭力協助家屬做好相關撫血工作，若有進一步消息再向大家說明,造成社會不安向民眾致歉。

爆炸威力之大，連竹北市民都感受到震盪。有民眾在臉書「新埔人」指出，凌晨突然聽到一聲巨響，隨後遠東化纖廠方向便出現濃濃黑煙直竄天空；也有竹北市民在社群表示，聽到很大的爆炸聲，連地板都能感受到震盪，接著就聽到很多台消防車和救護車的聲音。

消防局表示，今天凌晨2點53分接獲通報，新埔鎮遠東新世紀紡織廠棉六場北廠發生工廠火警，現場有火舌竄出，共派遣35車73人趕往現場，並通報火調人員、110、毒災應變隊及環保局，火勢於3點15分控制。