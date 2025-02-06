6年5次火警！竹縣遠東紡織廠鍋爐爆炸 附近住戶恐慌：想搬家

新竹縣新埔鎮遠東新世紀紡織廠棉六場北廠今天凌晨2點多疑鍋爐爆炸引發大火，造成16人受傷，其中兩人一死一命危，整起事件目前仍待調查釐清中；事實上，遠東紡織廠發生火災並非首次，包括2019年承包商出包、2020年器材故障、2022年與去年器械故障，包括這次事件，6年就已發生5場火警。

盤點過去，2019年1月，一間承包商未按SOP施工，焊接時造成管線燃燒，引發工廠大火，現場黑煙瀰漫，不止竹縣新埔、竹北等處看得見黑煙，有民眾稱連遠在新竹市公道五路上都可見到濃濃黑煙直竄上天；2020年9月，工廠內水煤爐幫浦故障，道生油外洩引發火災，當時酸臭味瀰漫，附近居民皆反映感到不適。

2022年3月則因機械故障失火；2024年11月，工廠因排氣風車故障發生火警，3層樓的鐵皮倉庫竄出火勢，所產生的異味飄散到附近地區，竹北市民眾也能聞到燃燒塑膠味，當時，縣環保局特別發出公告，提醒鄰近地區關緊門窗，戴上口罩。

附近住戶也透露，火災頻頻發生讓他們相當惶恐，飄散的刺鼻氣味也讓他們很想搬家。但根據了解，工廠每年都有檢修申報，哪個環節出問題，還要調查。

今天的疑似鍋爐爆炸引發大火事件。有民眾在臉書「新埔人」指出，凌晨突然聽到一聲巨響，隨後遠東化纖廠方向便出現濃濃黑煙直竄天空；也有竹北市民在社群表示，聽到很大的爆炸聲，連地板都能感受到震盪，接著就聽到很多台消防車和救護車的聲音。

也有新竹縣民透露，遠東紡織廠火災意外頻傳，讓不少人相當惶恐，飄散的刺鼻氣味也讓他們很想搬家。但據悉，該工廠每年都有檢修申報，今天的事件細節仍待調查釐清。