竹縣遠東紡織廠凌晨鍋爐爆炸16輕重傷 1人臟器外露、1人命危

新竹縣新埔鎮遠東新世紀紡織廠棉六場北廠今天凌晨2點許疑似鍋爐爆炸引發大火，由於爆炸威力猛烈，1名員工當場被炸死，且臟器外露；新竹縣消防局稍早更新傷亡名單，現場傷患共計16人，其中兩人無生命跡象，5人重傷，4人中傷，5人輕傷，已分別送醫急救，事件細節待調查釐清。

消防局指出，這起事件傷患共16人，其中包含本國籍與外籍人士，身分待釐清，兩名失去生命跡象的分別是35歲蔡姓男子臟器外露與43歲張姓男子，爆炸當下蔡男就因傷勢過重當場死亡。

爆炸威力之大，連竹北市民都感受到震盪。有民眾在臉書「新埔人」指出，凌晨突然聽到一聲巨響，隨後遠東化纖廠方向便出現濃濃黑煙直竄天空；也有竹北市民在社群表示，聽到很大的爆炸聲，連地板都能感受到震盪，接著就聽到很多台消防車和救護車的聲音。

消防局表示，今天凌晨2點53分接獲通報，新埔鎮遠東新世紀紡織廠棉六場北廠發生工廠火警，現場有火舌竄出，共派遣35車73人趕往現場，並通報火調人員、110、毒災應變隊及環保局，火勢於3點15分控制。