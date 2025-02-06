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1人被炸死！竹縣遠東紡織廠鍋爐爆炸 1命危10多人輕重傷
新竹縣新埔鎮遠東新世紀紡織廠棉六場北廠，今天凌晨2時許疑似鍋爐爆炸引發大火，由於爆炸威力猛烈，1名員工當場被炸死，另有1人命危、2人重傷以及10多人輕傷，詳細起火原因，仍待調查中。
爆炸威力之大，連竹北市民都感受到震盪。有民眾在臉書「新埔人」指出，凌晨突然聽到一聲巨響，隨後遠東化纖廠方向便出現濃濃黑煙直竄天空；也有竹北市民在社群表示，聽到很大的爆炸聲，連地板都能感受到震盪，接著就聽到很多台消防車和救護車的聲音。
新竹縣消防局表示，今天凌晨2點53分接獲通報，新埔鎮遠東新世紀紡織廠棉六場北廠發生工廠火警，現場有火舌竄出，消防局派遣29車60人前往搶救，並通報火調人員、110、毒災應變隊及環保局。
據了解，棉六場北廠疑似鍋爐爆炸，劇烈的爆炸威力當場將廠房機具及天花板炸毀，輕鋼架散落一地，也有多名工作人員被倒塌的鋼架壓住受困。
新竹縣消防局指出，由於爆炸威力猛烈，其中一名員工傷勢嚴重，已當場死亡，另有1人命危、2人重傷，10多名工人輕傷，至於詳細起火和爆炸原因，仍待火調人員進一步釐清。
新竹縣消防局表示，截止凌晨4點35分，工廠火勢尚未撲滅，目前持續滅火搶救中，確切的傷者及受困者資訊也尚在統計。
由於遠東化纖去年11月才發生火警，當時鐵皮倉庫全面燃燒，3樓又存放3200公升熱媒油，相當危險，消防人員出動18車40人全力撲救，所幸最後無人受困受傷，不過每逢遠東化纖發生火警，除了新埔鎮首當其衝充滿惡臭濃煙，位於下風處的區域包括竹北市也受異味影響。
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