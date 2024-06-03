星期評論／別讓火神再掉眼淚

新竹市東區「晴空匯」28樓住宅大樓5月26日一場惡火，正值壯年的消防員李詠真、周立鑫不幸殉職。回顧這場高樓悲劇，大樓管道間防火、緊急備援設備失效啟人疑竇，救災安全管制、無線電通訊也有待精進，4大要命關鍵帶走2名消防員寶貴性命，政府應痛定思痛迅速釐清問題，檢討制度找出可行對策，別讓火神再掉眼淚。

晴空匯火警因地下室電纜線燒毀，戴奧辛等有毒氣體迅速瀰漫大樓，2名消防員背著氣瓶上樓救人，在氣瓶將盡之際發出「Mayday」求救訊號；但場外人員疑因火場資訊混亂嘈雜，無法確認發話者身分，歷時40分鐘才尋獲，2人已倒臥梯間。

火場瞬息萬變，2018年桃園敬鵬惡火帶走6名消防員，消防單位持續檢討精進救災流程、設備，但六都加新竹縣市20層以上高樓有2300多棟，高樓層建物的厚實隔間與密閉梯間，卻成通訊死角。

桃園市政府近日點出此救災困境，各類場所消防安全設備設置標準明訂高樓層建築需要加裝無線電輔助設備，但僅限地下層，其餘樓層未規範。新竹市消防局也反映，通訊傳播法規，限制無線電功率，現在高樓林立內部廣且深，增添無線電通訊難度。政府精進法規、設備前，也應優先完善高樓救災安全管理SOP，情勢不對該撤就撤，不能做毫無方向的冒險。

回到源頭檢視晴空匯大樓防火管理，濃煙迅速沿管道間四竄，加劇住戶逃生風險與救災難度，建築技術規則規定防火填塞是必要施作項目，是否確實施作或早已受損？火警悲劇是否存在人為因素？晴空匯火警當天大樓電路與電源系統陸續被燒毀，發電機、緊急升降設備等在危急時刻淪為擺設，毫無用武之地，耐燃、防火效能也備受建管人員質疑。

台灣近5年來已累計11名消防員殉職，每個數字背後代表了一個家庭的破碎，消防弟兄再一次掛上黃絲帶悼念，更是悲愴無語。無論中央或地方政府，都應深刻謹記大火帶來的血汗教訓，真相調查、制度改善與科技精進同時並進，切勿「今日公祭，明日忘記」。