消防人力不夠、高樓無自救力 撒幣防災被指畫錯重點

行政院長卓榮泰允諾將由中央在6年內投入逾7億元買救災車、強化培訓及增補人員，提升新竹的消防救災量能，但基層消防員卻認為這是畫錯重點，真正的關鍵是「人力就是不夠」，呼籲中央盡快把人力補好補滿。防災專家也直指政府買雲梯車幫助有限，關鍵是讓高樓真正建立自力滅火的能力。

一名消防主管表示，行政院要採購的高層雲梯車、化學消防車，新竹市消防局早就有了，即便增購，各消防分隊空間不足，根本沒地方放，而且救災時仍需要消防員上陣，現況卻是消防人力吃緊，全台各縣市都一樣。

新竹市消防局現有380人，「晴空匯」大火後，政府已承諾在2031年前逐年擴編至496人，但基層消防員認為，至今還有7年，消防人力補充速度跟不上城市成長需求，且平時消防員除了救災，還要救護、訓練、負責專案、支援活動，質疑人力補充速度及數量真的夠嗎？

參與晴空匯救災的消防員認為，問題出在高樓應有第一時間自行排煙滅火的功能，政府應該檢討建築法規有無漏洞、建商是否確實按照法規施工，否則怎麼會出現防災設備的電纜未與其他電路分離，一個地方燒毀就整套防災系統癱瘓？

有消防員更直接打臉採購高樓層雲梯車的作法，認為再高的雲梯車也來不及救消防設備糟糕的大樓。消防員說，有些人力不足的分隊，救災救護只有各2人，將連輪班都沒辦法正常運作。

防災專家、陽明交大土木系副教授單信瑜說，政府花大錢買雲梯車要提升防災量能根本不是關鍵，等消防員到場出動雲梯車救援，一次也只能救1、2人，大樓必須有自力滅火的防災設備，並且要能在火災時發揮作用。

單信瑜表示，雖然法規要求高樓必須有消防設施，但法令都只是先求有，實際災害發生時能否發揮作用、應對不同災害卻沒有落實監督。

他認為，災害第一時間能引導住戶避難的物業保全、管理員才需要落實訓練，甚至應該要比照消防人員訓練，而且不能只有SOP，還要讓這些守護住戶身家安全的保全，實際學習不同災害狀況如何處置。