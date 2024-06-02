新竹超高樓救災 卓揆允斥資7億

新竹市「晴空匯」大火不僅造成2消防員殉職，更燒出新竹消防救災量能吃緊問題，行政院長卓榮泰與內政部長劉世芳昨上午到新竹市立殯儀館，向殉職的李詠真及周立鑫上香，允諾將由中央協助新竹增購雲梯車、化學消防車，並在2029年底前投入超過7億元強化新竹消防量能。

卓榮泰、劉世芳及消防署長蕭煥章，昨天在竹市多位民進黨籍議員及陽明交大教授林志潔陪同下，到新竹羽化館靈堂，向不幸殉職的2名消防員上香致敬，並對家屬表達哀思與關懷。

林志潔向卓榮泰提出建議，由於新竹市肩負園區和科技發展之責，人口增加快速，集合式超高樓住宅十分密集，消防設備與救災人力均需要大幅提升，以確保民眾與救災人員的安全。

卓榮泰與劉世芳都表示，要提升新竹消防救災量能就需要增加救災設備，尤其新竹因超高層住宅多，對於雲梯車與救難設施等需求都有需要，再者是要強化新竹的消防救災人員，包括義消的培訓，同時要提升消防員的身心支持與福利。

卓榮泰當場允諾，對於發生新竹高層住宅火警的憾事，中央將全力協助地方，預計到2029年底前，將投入超過7億1000萬元強化新竹的消防救災量能，增加消防救災人員的培訓與增補，協助增購50、60公尺雲梯消防車、化學消防車，希望回應園區和新竹地區居民需求。

李詠真家屬提出需求，希望同為消防員的李詠真胞弟，能由分隊調至高雄市消防局救災救護指揮中心，就近照顧家人。劉世芳說，李詠真胞弟確定7月1日就能調職，政府會全力協助家屬善後及生活照顧，也會協助周立鑫腳傷不便的胞兄就業。