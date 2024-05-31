竹市2勇消殉職 賴總統赴靈堂上香致哀

新竹市集合住宅「晴空匯」火警造成2消防員殉職。總統賴清德今天赴竹市生命紀念園區上香致哀並慰問家屬，市長高虹安說，市府會與中央共同協助後續撫卹等事宜，全力協助家屬。

新竹市1棟集合式住宅晴空匯26日深夜近11時發生火警，現場為燃燒地下1樓電纜，產生大量濃煙。當時傳出8樓有民眾受困，金山消防分隊消防員李詠真、周立鑫前往搜救，但在撤出時氣瓶耗盡，倒臥樓梯間，2人被救出送醫搶救不治。

賴總統今天在新竹市長高虹安陪同到新竹市生命紀念園區羽化館，向2名殉職消防員致哀，並慰問家屬，結束後賴總統未受訪。

市長高虹安會後受訪表示，賴總統非常關心家屬的家庭情形，包含家人面對此衝擊，也是需要政府的協助，賴總統也暖心關懷每一名家人與友人。

高虹安說，賴總統也提到包含後續的聯合公祭、以及總統府的褒揚令等，賴總統都在第一時間關心。

她指出，新竹市政府後續也會協助聯合公祭以及撫卹事宜，盡力與中央協力完成，而目前聯合公祭會訂在6月5日上午9時30分。

高虹安表示，相信各界在對李詠真、周立鑫的關心，以及若要傳達慰問家屬等話語，可在公祭時間前來會較為適當。

竹市府告訴中央社記者說，將於6月5日在新竹市生命紀念園區（景行廳）舉行聯合公祭，感謝李詠真、周立鑫對救災救護的貢獻，陪伴走完最後一程。