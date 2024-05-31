晴空匯傳燒焦味 虛驚一場

新竹市晴空匯社區D棟大樓26日火警，2消防員殉職，未料昨天A棟有住戶報案疑有燒焦味，消防局派13輛車趕抵，檢查後發現是虛驚一場。火警也燒出大樓建管、救災等疑慮，竹市議員廖子齊昨呼籲市府應讓消防員組工會，消防局長李世恭回應，若限制罷工權，市府樂見其成。

廖子齊說，消防員組工會，才能以集體談判力量爭取更合理的工作環境、設備和訓練，但根據銓敘部5月中調查，竹市府卻表態反對消防員組工會。

消防局長李世恭回應，工會法讓勞工享有罷工權，消防員一旦罷工，可能威脅民眾生命財產，因此竹市府並未支持消防員組工會；若能比照教師工會，限制罷工權等配套措施完整，竹市府可有條件支持。

此外，桃園市議員舒翠玲昨在議會總質詢，認為晴空匯大樓火警凸顯管道間消防安全規範仍有缺失，現行建築技術規則要求管道間要有防火區劃及防火填塞，卻未列入申請使用執照和大樓啟用後的消防安檢項目，桃園市府應率先把防火填塞的完整紀錄要納入安檢。

都發局回應，在沒有法源依據下，防火填塞等並非必審必檢項目，但是建商通常都會把管道圖交給管委會。市長張善政指示建管單位與消防局研議。桃園副市長蘇俊賓昨在行政院會建議強化救災無線電暢通、中央編預算補助高樓防災中心等，另提出消防員危險勤務加給調為1.5倍；行政院長卓榮泰指示內政部盡速研議答覆。