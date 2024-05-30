守護警消！內政部將設警消勤務安全 促進與事件調查委員會

竹東高樓住宅大火造成2位消防員罹難。內政部長劉世芳30日表示，將於內政部的層級，設置「警消勤務安全促進與事件調查委員會」，以分組方式進行，同時提升警消安全條件與事件調查，獨立調查釐清警消傷亡事故原因。

劉世芳表示，日前竹東大火造成2消防員殉職，內政部轄內包括警政署、消防署等第一層基層人員在處理工作、面對困境時，必須有人幫他們著想，29日在立法院進行報告時，立法委員們也相當關心多位委員關心警消人員的權益保障、事件調查、科技協助等議題，並期待設置專業的組織來促進警消安全和權益保障。

劉世芳宣布以內政部層級，成立「警消勤務安全促進與事件調查委員會」，委員會以任務編組方式，邀請警消現役基層代表、資深退休人員、學者專家等共同組成，針對警政議題、消防議題、權益與安全保障、事件調查等四大面向進行諮詢建議與調查。

劉世芳解釋，委員會是內政部的層級，也就是討論的建議事項將透過內政部的行政管道來要求做改變，如果遇到該修法就修法。舉例來說，防火管理人並沒有在公寓大廈管理條例、也沒有在消防法中有所規範，這就需要修法解決，「這委員會不是只有建議權」。

至於委員會涉及事件調查的部分，她強調，不會跟有調查權的檢察官，或是消防署災害事故調查會有所衝突，而是會在事故發生後，來討論未來如何保障消防人員進出火場的權益。

她也期待，未來藉由提高組織層級的專業委員會設置，得以提供主管機關符合基層需求的專業建議，並對於包含出勤與訓練時間在內的傷亡事件進行獨立調查，以利釐清事件原因；另藉由委員會凝聚利害關係人意見，保障警消職業安全，並促進科技應用能量。