火神眼淚滴乾了？晴空匯惡火帶走2勇消 學弟讀高虹安親筆信：無法苟同

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聯合新聞網／ 綜合報導
消防員示意圖。圖／Ingimage
消防員示意圖。圖／Ingimage

新竹市「晴空匯」社區28層高的D棟大樓，26日深夜發生電纜火警，造成2名勇消李詠真、周立鑫不幸殉職，令人悲痛不捨。事發後4天，一名消防員網友見「學長」離世有感而發，在PTT發文抒發心情，希望仍在職的前輩們多多關心自己的身體和家人，也盼學長「一路好走」。

原PO表示，幹了幾年消防，每年都會看到同仁離開，習慣了，也有點麻木了。然而這次走的是認識的學長，感觸真的很深，回憶起每逢噩耗長官的話都像「複製貼上」，看到此次新竹市市長高虹安的親筆信，小小的一段，卻讓他有很多想說的話。

他指出，高虹安信中強調，為保障消防同仁的權益，市府去年已將超勤加班費由1.7萬元提高到1.9萬元。原PO認為，政府無法讓消防隊的工時正常化，因此消防員多出來的上班時數可申報加班，但是政府錢又不夠，因此只能報到1.7萬元，超出的時數只能申請補休，偏偏人力又不足、休不到，補休要不過期或換成嘉獎，後來加了2千元，卻說成是替消防員加薪，讓他無法苟同。

再者，針對信中提及，竹市府修訂消防局編制員額，由380人增加至496人，以紓解消防人力不足的情形。「但事情有這麼簡單嗎？」原PO認為，長官覺得缺人就補人，但參考歷屆錄取人數，從109年起報考人數明顯下滑，至去年為止已經不到2千人，照這種玩法「補100年也補不滿」。

至於制度層面，原PO直言，消防員除了救災救護之外，宣導、安檢、演習，各種亂七八糟的勤務實在太多了，跟救災能力相比，長官更關心的是發了幾顆住警器、CPR救護宣導有多少人參加，甚至是在各種里民活動擺攤耍猴戲、國小體驗日逗小孩的照片，反而上班有沒有時間訓練技能或體能「不是很重要」。

貼文一出，引起廣大網友們迴響，大家也紛紛留言力挺，「政府需要正視這個問題」、「喊了多久，心死就有多久」、「高層永遠想花錢了事，不然就立委蹭熱度」、「辛苦了，任務結束了」、「希望不管哪黨都能重視一下消防員…」、「消防員真的太累了，只有倒下才被鼓掌」。

新竹 晴空匯 消防員 高虹安

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