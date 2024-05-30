晴空匯2殉職、百餘人受困…專家揭救災關鍵：雲梯車高度不該是第一選擇

新竹市28層「晴空匯」高樓火警，造成2名英勇救難的消防員李詠真及周立鑫不幸殉職，也讓高樓救災問題引發討論。防災專家、消防署災害管理組前組長林金宏表示，目前全世界最高的雲梯車大約100公尺上下，因此每當災害發生後，討論要採購高度夠高的雲梯車，是一種見樹不見林的思維。

新竹市晴空匯26日發生火警，造成2名消防人員殉職。事發後，各界開始檢討大樓逃生困難的問題，除了竹市長高虹安宣布要再增購雲梯車外，竹縣也預計再採購一輛32公尺的曲折式雲梯車，而目前全國最高的雲梯車為70公尺。對此，林金宏在臉書指出，看到社會一直在關注雲梯車高度的問題，「我不禁想問買得到能救101大樓的雲梯車嗎」？

林金宏直言，每次災害發生之後，總有一些不重要的議題成為關注焦點，「討論雲梯車高度就是最典型的例子」。林金宏分析，目前全世界最高的雲梯車大約100公尺上下，倘若火災發生在508公尺高的101大樓，或者348公尺高的高雄85大樓，那麼該怎麼辦？林金宏提到，有許多高樓的高度都超過100公尺，難道「雲梯車不夠高，住在高樓屋內的人安全就沒保障嗎」？

林金宏認為，討論要採購高度夠高的雲梯車，「是一種見樹不見林的思維」，不能只因為看到火場有人在呼救，以及認為災民需要被救，就斷定大樓救難要靠夠高的雲梯車才行。林金宏指出，大樓救援的正確方式主要得靠「大樓內部的設備」，也是相對安全的方法。因為在高層建築物裡會設置安全梯和緊急升降機，這些設備才是搶救受困在高樓民眾的最佳工具，「雲梯車絕對不應成為第一選擇」。