建商接手 「晴空匯」97人再安置7天

新竹市「豐邑晴空匯」共594戶，地下室起火的D棟因鑑識需要，住戶被強制撤離，其中97人由市府安置，時間僅到今天中午，議員要求市府延長安置時間，以免受災戶無家可歸；建商豐邑機構得知後已宣布接手，會先協助住戶原地安置7天；未來也將盡快完成復電，讓住戶返家。

新竹市長高虹安昨說，內政部成立專案調查小組，外部委員要到火場鑑識、蒐證，才強制撤離全體住戶，初步調查研判地下室電纜走火，波及排煙系統，詳細調查報告已送交消防署審核，將由中央公布。但台電新竹區營業處透露，據消防局初步鑑定結果，起火點為地下1樓管道間內住戶自備線路。

考量住戶撤離時比較匆促，多未攜帶現金或必要物品，經市府認定符合條件，5月27日起啟動為期3天的住戶安置措施。隨著火調鑑識取證完成，昨起陸續開放住戶回住處拿重要財物，但火場仍留下大量焦油、積水等，尚未清洗，大樓也未復電，仍具有危險性；有住戶表示，看見精心打理的家變成這副模樣，忍不住流下淚來

晴空匯D棟共100戶、300多人居住，市府協助安置時間只到今天中午，不少住戶選擇依親或寄住朋友家，但仍有部分住戶沒有住所。

豐邑機構表示，會先協助住戶原地安置7天，希望盡快2周內解決問題、完成復電，讓重返家園，在此之前，住戶不必擔心居住問題。