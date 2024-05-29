全台消防人力不足 缺員上千

新竹市廿八層的社區大樓火警造成二名消防員殉職，資深消防人員表示，各縣市消防人力不足，各地在考量救災人力需求後，消防員訓練時數降低，憂心不幸事件會再發生。國民黨立委鄭正鈐也表示，消防署訂定一一二年消防人員服務人口比為一比一三○○，不但遠低於新加坡、東京、紐約，全國包括新竹市在內有十一縣市都無法達到這個標準，新竹市一比一四六七排名全國第六，呼籲消防署盡速補足人力。

消防署表示，二○一九至二○二三年增補三千一百人，截至目前各縣市消防局預算員額一萬八四○八人，實際人數一萬六九九六人，缺額一四一二人，將於二○二四年至二○二七年每年一般警察特考四等消防類科需用名額提升為一千人，二○二五年起警察專科學校消防科招生名額亦會由一百五十人提高至四百人，補充基層消防人力。

針對消防員高樓救災訓練是否足夠部分？新竹市消防局表示，一直以來都有規畫及安排各項訓練，而且面向廣泛，如常年訓練、二次分隊周訓練、化災訓練、火災搶救訓練、救生員訓練，當然也包含高樓救災訓練。

另外，時代力量新竹市議員蔡惠婷指出，消防員面對大樓火災要爬多層樓梯，台灣標準六點八公升的空氣瓶顯然不夠用，現有警報器也無法垂直定位，市府應配置公升數較高的氣瓶及即時定位救命器。新竹市消防局表示，目前氣瓶容量是世界各國最普遍的尺寸，重量及容量皆適中，不會造成過重或行動緩慢等缺點，但會將議員建議列為考量。