「晴空匯」大樓火警初判 罕見電纜燒毀無法送電

新竹市東區廿八樓「晴空匯」社區大樓火警，造成二名消防員殉職；新竹市消防局初步研判是地下室電纜線短路引發火警，因電纜線燒毀導致大樓緊急升降梯、灑水及排煙機全部失靈，即使緊急發電機啟動，但因電纜燒掉而「無法送電」。

消防局指出，勘查現場時發現大樓特別安全梯間的排煙閘門呈現開啟狀態，研判火災初期有啟動排煙風機功能，但可能隨著電纜線燒毀，影響排煙設備的線路，造成排煙風機停止運轉，但實際狀況必須以最後調查報告為主。

「太罕見了…」一名資深火調人員指出，造成電纜線短路的原因很多，像電線脫皮、走火、電力過載、遺留火種或遭鼠害碰觸裸露供電設備引發電弧、火花；過去遇過機電室短路起火案件，但至少輸送電力的電路系統未被破壞，「晴空匯」不但電力系統毀損，連電路系統也因電纜被燒掉造成緊急發電機無法送電，造成緊急升降梯、排煙機及灑水等消防系統均無法運作，濃煙也無法排出，這種狀況實在很罕見。

新竹檢警指出，等完整火災調查報告出爐再傳喚消防局現場指揮官、建商等相關人士到案說明，釐清是否有過失致死嫌疑。

針對三五一名住戶為何耗費十四小時才完成疏散？消防局表示，因排煙系統失效，大樓內濃煙密布，引導居民就地避難才最安全；消防局待現場濃煙消散、環境安全後才進行疏散，並因樓層高、住戶多，無法乘坐電梯，採逐層逐戶人工疏散，因此花了些時間。消防局強調，送醫的六十人並非嗆傷，而是疏散後表示有身體不適感，因此預防性送醫檢查。

兩名殉職消防員李詠真、周立鑫的遺體暫時安置新竹市立殯儀館，昨天上午有民眾自發獻花上香，竹市府六月五日將舉行聯合公祭，並向行政院請頒「楷模獎章」、向總統府請頒「褒揚令」。

時代力量新竹市議會黨團與消防員工作權益促進協會昨舉行記者會，要求竹市府專案報告還原真相。消促會理事張詠惟指出，一年半內已有八位學長殉職，盼政府重視。