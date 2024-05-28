消防員組工會再掀討論 侯友宜：權益應全面照顧
竹市集合住宅晴空匯火警造成2名消防員殉職，消防員組工會議題再次浮上檯面。新北市長侯友宜說，社會應給消防員更多力量，相關配備、制度、經費、福利與權益都要全面照顧。
新竹市集合式住宅晴空匯26日深夜近11時發生火警，2名消防員到場協助疏散20多名住戶後，再進入火場搜索確認時，疑氣瓶耗盡倒臥梯間，送醫急救不治；這也讓消防員組工會議題再度引發社會討論。
侯友宜上午出席市政活動後接受媒體聯訪，針對新北消防員組工會尚無進度，侯友宜表示，對新竹消防員因公殉職無限哀痛，消防員犧牲奉獻之虞，社會更應給予更多力量，包括配備、制度、經費、福利與權益都要全面照顧，希望不要再有人犧牲，政府與民間一起關心消防員，讓消防員無後顧之憂。
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