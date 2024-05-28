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竹市晴空匯火災2勇消殉職 配電盤燒毀排煙系統停止

中央社／ 新竹市27日電
新竹市集合式住宅晴空匯發生火警，起火點疑在配電盤，排煙系統電路被燒毀，才會停止排煙。聯合報記者黃羿馨／攝影
新竹市集合式住宅晴空匯發生火警，起火點疑在配電盤，排煙系統電路被燒毀，才會停止排煙。聯合報記者黃羿馨／攝影

新竹市集合式住宅晴空匯昨天深夜發生火警，造成2名消防員殉職，因樓梯間布滿濃煙，竹市消防局花14小時才將受困住戶全數撤離。消防員表示，起火點疑在配電盤，排煙系統電路被燒毀，才會停止排煙。

新竹市集合式住宅晴空匯昨天深夜近11時發生火警，當時傳出8樓有民眾受困，金山分隊消防員李詠真、周立鑫前往搜救，但在撤出時氣瓶耗盡，倒臥樓梯間，2人被救出送醫搶救不治。詳細事故發生原因待火調釐清。

依據新竹市消防局統計，現場總人數351人，在今天下午1時10分許全數疏散完畢。

新竹市消防局指出，由於上午大樓樓梯間在進行排煙作業，消防局請雲梯車、啟德重機吊車針對18樓以上住戶，若有立即危險或身體不適，先由雲梯車或吊車接送至地面進行救護送醫。

現場消防人員向中央社記者表示，此次火警為地下1樓電纜燃燒，全棟大樓停電，由於逃生樓梯間沒有窗戶、頂樓逃生門關閉，加上排煙系統無法運轉，濃煙布滿樓梯間，不僅讓住戶無法逃生，濃煙還不斷竄入住家。

有關火災救援，消防員指出，社區大樓較著重自主消防設備的正常運作，此次火警現場為28層樓集合式住宅，初期灑水系統及排煙設備都有啟動，但起火點疑在配電盤，排煙系統的電路被燒毀，才會停止排煙。

新竹市消防局搶救科長傅崇瑋向中央社記者表示，大樓樓梯間或管道間在遇到火警時易有大量濃煙，因此如果家中沒出現濃煙竄入，民眾可就地避難，等待消防人員救援。

有自稱大樓住戶的民眾在網路發文質疑，有住戶擅裝電動車充電樁走火。對此，晴空匯社區管委會表示，社區的充電樁都是符合政府規範，安裝前都有取得台電同意，委請合法廠商施作，安裝後台電也有驗收，無安全疑慮。

台電新竹區營業處透過文字說明，火災原因是否為充電樁引起，應由消防局專業鑑定。

新竹 消防員

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