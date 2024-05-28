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被起底黑歷史 豐邑指設計沒問題

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹報導
豐邑建設旗下位在竹市建案「晴空匯」社區地下室疑因電線走火引發大量濃煙，不僅造成2名消防員殉職，60人受傷送醫，更有逾百住戶受困大樓高樓層上，直到昨午過後才疏散完畢。記者吳傑沐／攝影
豐邑建設旗下位在竹市建案「晴空匯」社區地下室疑因電線走火引發大量濃煙，不僅造成2名消防員殉職，60人受傷送醫，更有逾百住戶受困大樓高樓層上，直到昨午過後才疏散完畢。記者吳傑沐／攝影

新竹「晴空匯」社區大樓火警造成二死六十傷，小火警卻因大量濃煙釀災，排煙設備是否延遲作動引起討論。建商豐邑機構除表示設計沒有問題，將全力協助警消單位調查，釐清事故原因。

豐邑表示，二○一五年完工的「晴空匯」建案均依照法規施作，並取得市府核發使用執照；對於這起火警釀嚴重死傷並有兩名消防員殉職，深感遺憾，正積極了解事故原因，並處理相關事宜。至於住戶脫困後的安置，公司已派員提供協助。

豐邑二○一五年竹北建案「浩瀚一品」因開挖地下室未按圖施工，發生半個球場大的天坑；二○二二年竹北建案「豐采五二○」十個月內釀五次天坑。多名民代直指豐邑機構是累犯，還起底豐邑建設黑歷史，直指九二一大地震時，台中建案「東勢王朝」偷工減料全倒、造成廿八人罹難的豪隆建設就是豐邑前身。

新竹縣府去年七月發布「豐采五二○」調查報告，結論指事故原因為道路原路基回填不實及工地地下室長期開挖抽地下水導致道路坍塌，直言「屬於豐邑的責任，絕對要承擔起來。」事後又爆出豐邑機構疑因「豐采五二○」天坑案行賄，縣府工務處前處長江良淵遭檢調搜索，起出逾千萬元現金，連縣長楊文科都被約談，最後五十萬元交保。

新竹 楊文科 江良淵 消防員

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