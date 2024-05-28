專家：氣瓶量不足 發警報時已太遲

新竹市住宅大樓火警造成兩名消防員殉職，曾任消防署火災調查組專門委員及災害管理組組長的消防專家林金宏指出，現場煙有多濃？是否高溫影響？皆攸關氣瓶消耗程度，他推測二名消防員聽到殘壓警報時已來不及對外求救。

林金宏說，美國二○二○年發生圖書館大火奪走二名消防員性命，檢討發現消防員呼吸器容量僅剩百分之廿五時才發出殘壓警報就為時已晚，美國後來要求消防員針對空氣呼吸器做訓練，並修正空氣剩餘三分之一時就會發出殘壓警報，讓消防員及早應變求救。

林金宏認為，這次火場是廿八層樓集合住宅，每人配戴的呼吸器容量其實不夠，建議未來可檢討是否仿效國外，提供容量較大的空氣呼吸器，而消防人員吐氣狀況或空氣中有較多二氧化碳，會影響空氣呼吸器使用時間，因此從使用呼吸器、消防員情緒訓練，都可檢討。

此外，這場大火因地下室燃燒電纜線，濃煙中都是具黏著性的黑色戴奧辛物質，消防人員全身，尤其是面罩會蒙上黑煙遮掩視線，包括現場指揮官和人員對話及第一線即時反應也相當重要，後續必須針對整個救災過程仔細檢討改進。