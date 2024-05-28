2勇消殉職 隊員悲喊「任務結束」

新竹市消防員金山消防分隊員李詠真、周立鑫昨天搜救火場受困者殉職，消防署將官網首頁改為黑白，印上「願勇者安息」悼念；李詠真妻子及周立鑫女友昨天傍晚捧著牌位隨法師到殉職現場招魂，隨即搭車回消防分隊繞一圈，救護車及消防車鳴笛致敬、隊員們排成一列敬禮大喊「學長任務結束」，場面哀戚。

李詠真去年七月結婚，尚無子女，妻子得知噩耗，錯愕多時仍不敢置信；昨祭拜時全身癱軟需人攙扶。周立鑫父母連夜北上，和他交往近兩年的越南籍女友站在靈堂望著遺照沉默不語，難過一整天身心俱疲，走路有些踉蹌。

李詠真的弟弟在高雄市消防局服務，兩兄弟都是消防員，李的堂哥哽咽說，李詠真父親以前開貨車、拌水泥十分辛苦，因此兄弟倆努力讀書考上警校要改善家計，上次見面是李詠真結婚在嘉義老家宴客時，想不到再見竟是在靈堂。他說，新聞報導李詠真和周立鑫殉職前救了廿多人「雖然不捨，但我們感到驕傲。」

李詠真和周立鑫在新竹市消防局服務多年，李詠真去年曾和分隊同仁執行孕婦急產救援，獲市長高虹安表揚。高虹安當時讚許三名暖心的消防員雖沒有生產或助產經驗，但緊急關頭冷靜發揮急救護技術，讓母子均安，用愛迎接小生命，令人感動。

去年九月，一位市民早餐吃到一半突然倒地不起，周立鑫與隊員抵達時，該市民心肺功能停止，經以心肺復甦術搶救寶貴性命，後來康復出院；數日後，再次處理民眾異物哽塞救護，也及時救回。

金山消防分隊長陳佳民紅著眼眶說，兩殉職隊員非常資深，平日工作盡心盡力，與同仁團隊默契良好，憾事發生後，其他同仁強忍悲傷盡全力在最短時間內協助大樓住戶安全疏散，「也算幫忙完成兩人遺願」。