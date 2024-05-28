大樓布滿濃煙住戶驚慌逃生 有人錄音道別

「濃煙很大，電梯因停電而無法運作，大家躲在頂樓或房間等待救援。」新竹豐邑晴空匯社區大樓住戶表示，起火的Ｄ棟最嚴重，熱氣在管線間悶燒上去，不少住戶第一時間不知所措，有的往下跑，有的往頂樓躲，有的在房間等待救援，「當時不曉得實際情況，有人甚至錄音和家人道別。」

根據受困待援民眾提供的影片，整棟大樓布滿濃煙，即使關上門，煙還是從門縫下不斷竄出，根本無法防堵，大樓內部幾乎有伸手不見五指的狀況，大家只能用手掩住口鼻逃生。

過程中有消防員帶著年輕媽媽與兩名年幼孩子往一樓疏散，孩子手指被濃煙燻得焦黑；這名年輕媽媽表示，她住十三樓，屋內裝潢全毀，「家裡全都是煙」，整晚都待在陽台等候救援，幸好最後被救出。

一名女網友發文表示，她丈夫公司的韓籍職員一度受困電梯內，前天深夜十一時四十八分傳出訊息，指社區發生火警被困在電梯，樓層位置在十四樓到十五樓間。這名職員用力掰開電梯一條縫，獲得手機信號後對外求救，但濃煙瞬間瀰漫電梯內部，只能趕緊再關門，所幸明確告知受困位置，消防員迅速尋獲，但這名職員因吸入大量一氧化碳，被尋獲時呈現昏迷狀態。

新竹市消防局金山分隊長陳佳民率員趕抵現場時，發現火勢不大，但濃煙可能致命，第一時間錄製影片請管委會轉大樓住戶，教民眾如果打開大門發現有煙就關閉大門，在原地等待消防員救援雖然很花時間，但起碼可以平安。據了解，這支教導自救待援的影片，讓百餘名住戶冷靜下來，沒有倉皇逃生，也讓住戶順利等到消防員救助。