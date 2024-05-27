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高樓火警易有「煙囪效應」 消防籲日常1動作保命：避免濃煙竄家門

中央社／ 新竹市27日電
新竹市1棟集合式住宅晴空匯26日發生火警，造成2名消防員殉職。依據新竹市消防局統計，現場總人數351人，在27日下午1時10分許全數疏散完畢。圖／中央社
新竹市1棟集合式住宅晴空匯26日發生火警，造成2名消防員殉職。依據新竹市消防局統計，現場總人數351人，在27日下午1時10分許全數疏散完畢。圖／中央社

新竹市集合住宅晴空匯火警造成2名消防員殉職。1名竹市消防員表示，高樓層火警易形成煙囪效應，呼籲住在大樓平時要常態性關閉樓梯間逃生門，才能在火警時避免濃煙進入室內

新竹市1棟集合式住宅昨天深夜近11時發生火警，現場為燃燒地下1樓電纜，產生大量濃煙。當時傳出8樓有民眾受困，金山消防分隊消防員李詠真、周立鑫前往搜救，但在撤出時氣瓶耗盡，倒臥樓梯間，2人被救出送醫搶救不治。

新竹市消防局第1大隊大隊長林敬賢今天在火警現場接受媒體聯訪指出，火警發生時，警消到場都會先斷電，消防人員只能徒步到各樓層搜救，造成救難困難。

林敬賢說，高樓層住宅發生火警，火勢與濃煙會透過樓梯間、管道間往上竄，易形成「煙囪效應」，因此呼籲民眾，平時應該要將樓梯間安全門關閉，避免濃煙進入到住家室內。

如果濃煙還不是很大，林敬賢說，高樓層住戶可以評估是否能往上跑，但如果濃煙已經太大，建議住戶關好住家大門、房門，把門縫用衣物遮好，等待消防人員救援，強調「千萬不要躲避在廁所」。

新竹 消防員

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