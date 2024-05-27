竹市2勇消殉職 內政部長劉世芳赴靈堂上香致哀

新竹市集合住宅「晴空匯」火警造成2消防員殉職。內政部長劉世芳今天中午赴新竹市殯儀館上香致哀，她說，除了解火警發生原因，也檢討未來是否可用更科技化方式進行灌救。

新竹市集合式住宅「晴空匯」昨天深夜近11時發生火警，現場地下1樓電纜燃燒，產生大量濃煙。當時傳出8樓有民眾受困，新竹市消防局金山分隊消防員李詠真、周立鑫前往搜救，但在撤出時氣瓶耗盡，倒臥樓梯間，2人被救出送醫搶救不治。

劉世芳中午到新竹市殯儀館向2名殉職勇消上香，她接受媒體採訪時表示，經過初步調查，這起火警為電纜燃燒，當時現場除了停電，也濃煙密布；有關2名殉職勇消的撫卹及家屬希望能入祀苗栗縣、高雄市忠烈祠，消防署將全力協助。

她指出，後續改善作為，包括了解發生火警的大樓相關火災預警系統、設備是否有疏失，另外希望能透過更科技化方式進行火災救援，未來會由消防署進行檢討改進。

此外，消防署長蕭煥章上午到新竹市殯儀館的2名勇消靈堂，他雙手合十、哽咽地向李詠真、周立鑫的遺像說「任務結束了」。

蕭煥章上午在火警現場接受媒體聯訪時表示，對於此次事件原因及後續災調，消防署災調會及火災調查人員會陸續到場了解事故發生原因、氣瓶是否有問題等，這些都會納入後續調查的重點項目。