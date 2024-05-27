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竹市集合住宅火警 殉職消防員曾發出求救訊號

中央社／ 新竹市27日電
新竹市昨晚發生大樓火警，未料兩名消防員殉職。圖／新竹市消防局提供
新竹市昨晚發生大樓火警，未料兩名消防員殉職。圖／新竹市消防局提供

竹市集合住宅火警造成2名消防員殉職。消防人員說，當時有聽到消防員發出求救訊號，其餘消防人員立即前往救援，後來還有聽到第2次求救訊號，就再也沒有消息。

新竹市消防局今天告訴中央社記者，昨天晚間10時55分獲報，慈雲路1棟大樓昨天晚上發生火警，火勢於晚間11時35分控制並進行殘火處理，當時因大樓停電，現場傳出有民眾仍在建築內，金山消防分隊員李詠真、周立鑫再次入室執行人命搜索時，疑因氣瓶耗盡倒臥現場梯間，被隊友救出後送醫不治。

1名消防員告訴中央社記者，起火點疑在地下室的線纜管道間，因燃燒電線導致有大量黏性很高的濃煙，消防員的面罩疑是被濃煙覆蓋，難以擦除影響逃生。

消防員說，當時傳出3樓、8樓有民眾受困，2名消防員要從樓梯上8樓協助民眾脫困，後來發現氣瓶氧氣減少，最終仍因氧氣不足，倒臥在3樓樓梯間。

消防員指出，當時有聽到消防員有發出求救訊號，其餘的消防人員也立即前往救援，後來還有聽到第2次求救訊號後，就再也沒有消息。

新竹市長高虹安今天前往醫院探視消防人員與家屬表示，昨天集合住宅火警，2名消防人員救災殉職，目前已聯繫家屬並至現場表達慰問和關心，市府也會協助家屬處理後續。

高虹安說，她感謝消防人員救災，但也不捨發生此次意外，針對火災現場，消防局也在進行相關內部調查。

新竹市消防局表示，至於此案起火原因以及造成2名消防人員殉職原因，今天上午將由鑑識人員前往現場調查釐清。

消防局表示，39歲李詠真已婚是警專22期、年資19年，他的弟弟也為消防員於高雄市消防局服務；34歲周立鑫未婚是警專27期，服務年資14年。

新竹 消防員

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