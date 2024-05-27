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竹市大樓火警仍有173人待救 警消建議就地避難

中央社／ 新竹市27日電
竹市東區大樓火警仍有濃煙，住戶陸續疏散脫困。聯合報系資料照／記者黃羿馨攝影
竹市東區大樓火警仍有濃煙，住戶陸續疏散脫困。聯合報系資料照／記者黃羿馨攝影

竹市1棟集合式住宅昨天火警造成2名消防員殉職，消防局說，目前救出119人，包括頂樓及各棟住戶仍有173人待救，但因冒煙狀況都在樓梯間，建議住戶就地避難。

新竹市1棟集合式住宅昨天深夜近11時發生火警，2名消防員到場協助疏散20多名住戶後，再次進入火場搜索確認時，疑氣瓶耗盡倒臥梯間，送醫急救不治，目前現場仍進行排煙作業與救援。

依據新竹市消防局統計，現場總人數292人，目前已救出119人，包括頂樓及各棟住戶仍有173人待救。

新竹市消防局說，由於大樓目前仍進行排煙作業，消防局請雲梯車、啟德重機吊車針對18樓以上住戶，若有立即危險或身體不適，先由雲梯車或吊車接送至地面進行救護送醫。

消防局表示，主要冒煙狀況都在樓梯間，呼籲民眾先在家中相對安全區域就地避難，請勿任意外出，避免遭通道或樓梯間濃煙嗆傷。

戴奧辛 新竹 消防員

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