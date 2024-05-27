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竹市2勇消救災殉職 消防局臉書圖片黑白照慟悼
新竹市消防局金山分隊消防員李詠真、周立鑫26日深夜執行大樓火警救災不幸殉職，網友發現消防局臉書封面換成黑白照，頭貼更是以一根燭火中的「慟」字表達深深哀悼。
新竹市1棟集合式住宅昨天深夜近11時發生火警，2名消防員李詠真、周立鑫到場協助疏散20多名住戶後，再次進入火場搜索確認時，疑氣瓶耗盡倒臥梯間，送醫急救宣告不治。
新竹市消防局指出，李詠真今年39歲，警專22期，年資19年，已婚、無子，弟弟也是消防員，在高雄市消防局服務。周立鑫34歲，警專27期，年資14年，未婚。
2名資深消防員不幸殉職，新竹市消防局臉書大頭貼更換為紅色燭火中的一個「慟」字，願逝者安息；封面照片則以消防員在火場中的背影黑白照取代，網友紛紛留言「任務完成」「感謝所有消防人員，辛苦了」「一路好走，家屬節哀」「哀慟，敬禮」表達不捨。
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