竹市2勇消救災殉職 消防局臉書圖片黑白照慟悼

新竹市消防局金山分隊消防員李詠真、周立鑫26日深夜執行大樓火警救災不幸殉職，網友發現消防局臉書封面換成黑白照，頭貼更是以一根燭火中的「慟」字表達深深哀悼。

新竹市1棟集合式住宅昨天深夜近11時發生火警，2名消防員李詠真、周立鑫到場協助疏散20多名住戶後，再次進入火場搜索確認時，疑氣瓶耗盡倒臥梯間，送醫急救宣告不治。

新竹市消防局指出，李詠真今年39歲，警專22期，年資19年，已婚、無子，弟弟也是消防員，在高雄市消防局服務。周立鑫34歲，警專27期，年資14年，未婚。