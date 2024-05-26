新聞眼／只為衝量 卻成國安、治安隱患

交通部觀光署今年訂下千萬人次國際觀光客來台目標，然而在少了陸客加持下，觀光署幾乎把主力放在日韓、新南向國家，並透過觀宏專案，對越南、印尼等六國大開方便之門。然而旅客數增加了，違法、違規案件也跟著攀升，「來愈多、逃愈多」的狀況，再度凸顯相關配套措施仍未完臻，成為國安、治安的隱憂。

根據觀光署統計，去年六四八點六萬人次國際觀光客中，東南亞旅客就高達二二五點三萬人次，占三成四。今年首季來台旅客約兩百萬人次，也同樣以東南亞旅客恢復最多，觀光署近期也正在向移民署爭取東南亞轉機客放寬規定，可入境停留廿四至七十二小時。

政府新南向政策看似有成，然而藉著觀宏專案來台「假觀光、真逃脫」的人數愈來愈多，儼然戳破了民進黨政府拚南向觀光的假象。

尤其觀宏專案逃脫事件並非第一次，二○一八年時，當時越南團有一五三人來台，卻有高達一五二人逃脫，各界檢討聲浪不斷，時任行政院長的賴清德總統坦言「問題真的非常嚴重」，下令要求深入檢討。

但四年多過去，如今國外組團業者須經觀光署駐外辦事處及各國觀光主管機關推薦，再經審核才能列入指定旅行社名單，且名單定期檢討，但「假觀光、真逃脫」的情況顯然沒有什麼改善。觀光署雖設有退場機制，但就數字來看也未有效遏止。未來隨著更多國家實施免簽證後，類似事件難保不會大幅增加。

這些逃脫旅客在台從事非法打工、色情行業，近年來檢警更屢屢破獲盜伐集團吸收逃逸移工，製造查緝斷點，甚至有逃逸移工從受雇擔任背工成為盜伐集團主謀，採取「一條龍」作業模式，對國土保安形成重大威脅。有關單位至今也未見公布查獲逃脫旅客成效，無限度放寬、大開國境之門，恐還沒賺到觀光財，先賠上國安及治安，衍生更多社會成本。