聽新聞
test
0:00 / 0:00
學者籲公布找到逃脫人數 落實旅行社退場機制
疫後重啟觀宏專案，盼吸引更多觀光客來台，然而逃脫比率卻跟著節節攀升，觀光學者認為，應對有心業者加以清查，落實審核、退場機制，相關單位也應呈現歷年抓了多少逃脫旅客成效，遏止有心業者鑽漏洞，否則隨著送客數量增加，逃脫比率恐也會持續跟著變高。
高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨表示，觀宏專案主要由觀光署審核當地組團社，良好業者才有資格申請，雖然目前有訂定發生脫團、逾期停留等暫停送件資格，但像是越南、印尼等當地辦事處人力不足，未必有辦法詳細審核，若手段不夠強硬，隨著送客數增加，逃脫比率恐也會持續跟著升高。
劉喜臨表示，雖然逃脫旅客以越南為大宗，但並非要因此限制該國旅客，而是觀光署該從制度面，強力執行旅行社的退場機制，透過年度考評、稽核、送客成效檢視當地旅行社申請資格。此外，相關單位歷年抓了多少逃脫旅客，也該呈現具體數字，避免助長有心業者鑽漏洞。
世新大學觀光事業學系副教授陳家瑜認為，儘管觀光署有退場機制，但不少旅行業者會成立好幾個不同品牌，當其中一間被罰，還有其他品牌可以操作，藉此來規避。若以發展觀光角度來看，現在非常多國家都在推動免簽證、簽證友善，觀宏專案應該要持續推動，但對於有心業者應加以清查，另可提醒一般業者多留意、過濾可疑個案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言