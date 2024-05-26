浪費公家資源 移民官批：「假政策」粉飾觀光數字

一名在外勤單位服務的陳姓移民官表示，觀宏專案以優惠條件招攬東南亞國家民眾來台觀光，但不可否認有不少人是來台跳機非法打工，導致移民署原本就不多的人力，耗費大量精力時間找人，本職工作因此被排擠。

移民官指出，許多東南亞國家民眾經濟不富裕，來台灣觀光目的就是賺錢，男性多從事營建、種植等勞力密集產業，女性不少淪落情色產業。有人還沒來台灣就在本國透過在台同鄉找到工作，來台跳機後直接上工。

移民官表示，對專勤隊的外勤單位來說，移民署專勤隊應從事查緝移民犯罪等刑案工作，但這些跳機打工的人，頂多違反的是入出國及移民法的行政法，但政府又要求查找跳機人士需比照重大刑案，人數本來就少的專勤隊，背負找人大量任務，排擠正職工作。

移民官強調，政府從政策源頭就沒有控制，一味開放優惠政策，吸引的卻是跳機非法移工，看到團客失蹤人數上升，就要移民署抓人，在他看來，整件事的本質就是政府粉飾觀光人數、卻浪費公家資源的「假政策」，他相信政府內部一定也有人知道實情，但偏偏無人願意說破這些假象。

陳姓移民官叫苦，稱二○一八年發生越南旅行團一五二人在台灣脫團跳機案件，社會譁然，當時社會就注意到觀宏專案存在來台打工的漏洞，五年過去，跳機非法打工的現象沒有減少，依然是有人失蹤就叫移民署找人，基層移民官苦不堪言。