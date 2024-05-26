假觀光、真跳機！簡化東南亞來台簽證變漏洞 觀宏專案逃脫率增

為促進新南向旅客來台，政府二○一五年起推出觀宏專案（東南亞優質團簽證便捷措施），疫情期間中斷，二○二二年十一月起又恢復實施，近期更研擬再簡化東南亞國家來台簽證。不過根據交通部觀光署統計，從疫後至今年四月，已有六十八人利用觀宏專案來台，卻是「假觀光、真逃逸」，光去年逃脫比率就已逼近疫前、二○一九年的九成。

國內地接社業者直言，這些逃脫旅客有些從機場、有些從市區逃脫，且都有集團化接應，根本防不勝防，而其中有多少被抓回更打上大問號，呼籲政府應重視。

觀宏專案二○一五年十一月上路，目前越南、印度、印尼、柬埔寨、緬甸、寮國等六國適用，可透過參加觀光署指定旅行社團體旅遊申請電子簽證來台，採一站式線上申請。然而，二○一八年曾發生五團、一五二名越南旅客來台逃脫，為史上最大規模脫團事件。

根據觀光署統計，去年以觀宏專案入境的東南亞旅客共有五萬四二○九人次，已回到二○一九年的近九成，其中以越南旅客最多，其次是印尼、柬埔寨，然而整體脫逃比率高達千分之九，也逼近同年的九成，同樣以越南旅客居多，重新開放至今年四月，已有六十人脫逃。

中華民國觀光導遊協會理事長馬耀祖指出，台灣為擴大市場，以觀宏專案想吸引旅客來台，但能負擔出國旅遊的人不見得有這麼多，反而淪為當地人力仲介公司鑽漏洞的媒介。若沒有把關來源國的送客業者，恐讓政策變質。

台灣國際勞工協會專員許惟棟則認為，根本原因是合法移工勞動條件比非法移工差，包括不能自行轉換雇主、仲介費高昂等，若透過合法管道來台能得到正常薪水，就不會需要偷渡或用觀光簽逃脫。

觀光署表示，針對觀宏專案，相較去年，已針對國外指定旅行社與國內接待社不同違規情形分級訂定停權管制規範，並設有除列退場機制，將持續請越方提供資訊以掌握旅行社動態。二○二二年起，已協助增聘翻譯人員經費用以尋找失蹤人口，目前國內接待社多依時限通報，且海外組團社也積極協助與脫團團員家屬聯繫勸說返國，協助移民署盡速查緝到案。